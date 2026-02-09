Ultime News

9 Feb 2026 Thorsby: "Atalanta molto forte, contento della reazione che abbiamo avuto"
9 Feb 2026 La Cremonese va sotto subito e accorcia nel finale, ma non basta: l’Atalanta passa 2-1
9 Feb 2026 La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026: eccellenze da scoprire
9 Feb 2026 Furti al Boschetto entro il mese di marzo attive nuove telecamere
9 Feb 2026 Omicidio del giostraio Fiori: Athos Colombo condannato a 22 anni di carcere
Santanchè “Milano-Cortina un successo pazzesco, l’Italia centro del mondo”

MILANO (ITALPRESS) – “Le Olimpiadi? Sono un successo pazzesco, l’Italia e gli italiani stanno facendo una figura meravigliosa in tutto il mondo, abbiamo l’Italia al centro del mondo, siamo assolutamente soddisfatti, speriamo di continuare così nei prossimi giorni, che il medagliere si possa arricchire, ieri abbiamo avuto la Goggia medaglia di bronzo, tante altre medaglie, direi tutto bene”. Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo Daniela Santanché intervenuta a Casa Italia a Milano, in merito ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

