Seattle Seahawks vincono il Super Bowl, battuti i New England Patriots
(Adnkronos) – I Seattle Seahawks vincono il Super Bowl, la finale del campionato NFL. Nella sfida giocata a Santa Clara, i Seahawks battono i New England Patriots per 29-13 e conquistano il secondo titolo della propria storia. Seattle domina il match grazie alla difesa, che non concede punti nei primi 3 quarti di gioco. I Seahawks si portano sul 12-0 grazie a 4 field goal del kicker Jason Myers. Nel quarto periodo allungano sul 19-0 con il touchdown che il quarterback Sam Arnold lancia a AJ Barner. I Patriots rompono il ghiaccio con il touchdown di Mack Hollins (19-7) ma il sipario cala quando la difesa dei Seahawks va a segno. Uchenna Nwosu riporta in meta un intercetto da 45 yard e chiude i giochi. Inutile l’ultimo td dei Patriots, con lo score finale di 29-13.