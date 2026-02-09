Ultime News

9 Feb 2026 Piano Attività Estrattive, documento programmatico in Provincia
9 Feb 2026 Incendio, allerta ambientale anche per i residenti di San Savino
9 Feb 2026 Adeguamento Istat, Saba porta a 2,10 euro la tariffa oraria per il Marconi
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, scatta ordinanza urgente del sindaco di Gadesco
9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, capannone crollato all'interno. Operazioni proseguiranno fino a sera
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 9/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italia Team da record con sei medaglie in un giorno a Milano-Cortina
– Goggia festeggia il bronzo “La medaglia ai Giochi mai scontata”
– Salvini visita Casa Italia a Cortina “I Giochi grande soddisfazione”
– FS inaugura una sala immersiva a Casa Italia, un viaggio lungo i Giochi
gm/gtr

