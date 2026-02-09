Ultime News

9 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Ats: "Chiudere finestre e limitare spostamenti entro un raggio di 1 km"
9 Feb 2026 Payton Willis votato dai tifosi Vanoli come Player of the Game della vittoria con Cantù
9 Feb 2026 Anche la Provincia auspica il passaggio di tangenziale e Paullese ad Anas
9 Feb 2026 "Mal’Aria di città", miglioramenti in Lombardia: il limite Ue resta lontano
9 Feb 2026 Team event: l’Italia difende il podio nei liberi e conquista il bronzo ai Giochi Olimpici
Nazionali

Ucraina, raid russi nella notte: a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni

(Adnkronos) – Gli attacchi notturni della Russia contro l’Ucraina hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza e il sindaco e capo dell’amministrazione militare di Odessa Sergiy Lysak, aggiungendo che il bombardamento della città portuale meridionale ha causato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento altre due persone. 

Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. “Altre tre persone sono rimaste ferite”, ha aggiunto il servizio in un post su Telegram. 

