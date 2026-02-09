Ancora caos e problemi alla maxi colonia felina di via Bissolati, dove lunedì mattina un albero si è spezzato, finendo addosso ad uno dei container ad uso dell’associazione Apac per gestire la struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza l’area, in modo da consentire alle gattare di continuare con il proprio lavoro.

Una soluzione, quella dei container, che avrebbe dovuto essere temporanea, in attesa della realizzazione dell’Oasi Felina di via Brescia, ma che è ormai l’unica realtà che le volontarie hanno in uso dal luglio 2023, dopo che lo sfratto operato dalla Fondazione Strauffer le aveva costrette a lasciare l’ex monastero.

Grande la rabbia della presidente, Caterina Severino e delle tante volontarie che ogni giorno si occupano di gestire i gatti presenti, con difficoltà sempre più evidenti. Non è infatti la prima volta che uno degli alberi si spezza, creando non pochi problemi.

Intanto è ancora attesa per sapere chi gestirà l’oasi felina di via Brescia, dopo che ben due bandi sono andati deserti.

