Giovani in Centro, progetto approvato: a breve al via il cantiere

Approvato il progetto esecutivo di “Giovani in Centro”: ora si apre la fase decisiva verso l’assegnazione del cantiere per la riqualificazione dell’ex chiesa di San Francesco e di Palazzo Radaelli, nel cuore di Cremona.

“È stato approvato il progetto esecutivo – spiega l’assessore Luca Burgazzi – quindi adesso partono tutte le procedure per l’assegnazione di gara, per individuare la ditta che dovrà affrontare i lavori. Siamo nell’ordine di assegnare a breve il cantiere”.

Il via libera è arrivato dopo il necessario passaggio presso la Soprintendenza, che ha richiesto tempi più lunghi del previsto. “Questo ritardo – prosegue Burgazzi – è dovuto principalmente al fatto che abbiamo dovuto attendere il provvedimento della Soprintendenza, che ha finalmente autorizzato i lavori. Ora possiamo procedere con celerità”.

Gli interventi rappresentano un tassello strategico per la rigenerazione dell’area. L’ex chiesa di San Francesco diventerà un hub culturale dedicato alle politiche giovanili: musica, creatività, iniziative culturali e spazi di aggregazione.

Accanto a questo, è previsto un intervento rilevante su Palazzo Radaelli, destinato a ospitare 27 alloggi per giovani. “Un progetto che tiene insieme cultura e abitare – conclude l’assessore – per dare una risposta concreta ai giovani che cercano casa e opportunità nella nostra città”.

