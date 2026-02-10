Ultime News

Cronaca

A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese

Appuntamento sabato 21 febbraio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Silvia Braga del Centro ricreativo e riabilitativo CR2 Sinapsi

Il libro di Gigi Ferrarese è pubblicato da Talos Edizioni. L’incontro, organizzato da Magma Aps in collaborazione con la Fondazione Occhi Azzurri e con la Libreria Feltrinelli, sarà moderato da Emanuela Riverso e arricchito dalle letture a cura di Massimiliano Pegorini. Si terrà in via Serio 34 all’interno del Parco del Morbasco.

“Una vita da cani” è un romanzo di formazione che racconta una storia di cadute e rinascite. Dopo un’infanzia e un’adolescenza serene, il protagonista si trova ad affrontare in un tempo troppo breve la perdita di una figura fondamentale e un fallimento professionale che ne sconvolgono il percorso di vita.

Nel momento più difficile, inizia un cammino di ricerca interiore che lo porta a riscoprire sé stesso, nuovi sogni e una determinazione inattesa. La passione per i cani diventa il motore del cambiamento e si trasforma in una professione dedicata alla relazione, alla cura e all’aiuto di bambini, anziani e persone con disabilità.

Le storie dei cani che lo affiancano – da Oliver a Birillo, fino a Gipsy, Lilo ed Evey – diventano il filo conduttore di un percorso in cui felicità e fallimento si sfiorano e si confondono, fino a rivelare che è sempre una scelta personale stabilire quale delle due parole conti davvero.

Le royalties del libro saranno devolute interamente in beneficenza. Una vita da cani è una storia di fragilità, rinascita e amore per i cani, per le persone più fragili e per la vita.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, che affronta temi di grande valore umano e sociale e per il quale gli organizzatori auspicano una partecipazione numerosa.

