Agroalimentare, Lollobrigida “Cabina di regia sui controlli esempio per l’Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto un riscontro positivo da tutti i partecipanti e in questi giorni verrà approvata in via definitiva l’istituzionalizzazione per norma di questa cabina di regia”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, al termine della riunione al Masaf nel corso della quale sono stati presentati i risultati delle attività coordinate di controllo sull’agroalimentare e le linee guida per il prossimo anno. La cabina di regia “diventa un esempio non solo di efficienza all’interno dei nostri confini ma anche di indicazione su come l’Europa deve effettuare i controlli” ha aggiunto il, ministro.

