Ultime News

10 Feb 2026 Short track, storico oro per gli azzurri della staffetta mista a Milano Cortina
10 Feb 2026 Giovani in Centro, progetto approvato: a breve al via il cantiere
10 Feb 2026 Il consigliere regionale Pd incontra il Questore: "Occasione per conoscerci e collaborare"
10 Feb 2026 Giorno del ricordo: cerimonia al Civico Cimitero di Cremona
10 Feb 2026 Cremonese: contro l’Atalanta zero punti, ma il gol ritrovato è un segnale positivo
Video Pillole

Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track

MILANO (ITALPRESS) – Tripudio azzurro al Forum di Assago: l’Italia conquista l’oro nella staffetta mista di short track e firma la decima medaglia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, la seconda d’oro. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sono protagonisti di una gara perfetta: decisivo il sorpasso sulla Cina nella seconda metà di gara, poi l’allungo che rende gli azzurri imprendibili. L’Italia domina e chiude precedendo Canada, argento, e Belgio, bronzo. Inutile ai fini del podio il record olimpico degli olandesi, ottenuto nella finale B. Con questo successo salgono a 12 le medaglie olimpiche di Arianna Fontana, sempre più leggenda dello sport italiano. Per l’Italia, un altro oro che accende l’entusiasmo olimpico.
gm/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...