Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track





MILANO (ITALPRESS) – Tripudio azzurro al Forum di Assago: l’Italia conquista l’oro nella staffetta mista di short track e firma la decima medaglia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, la seconda d’oro. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sono protagonisti di una gara perfetta: decisivo il sorpasso sulla Cina nella seconda metà di gara, poi l’allungo che rende gli azzurri imprendibili. L’Italia domina e chiude precedendo Canada, argento, e Belgio, bronzo. Inutile ai fini del podio il record olimpico degli olandesi, ottenuto nella finale B. Con questo successo salgono a 12 le medaglie olimpiche di Arianna Fontana, sempre più leggenda dello sport italiano. Per l’Italia, un altro oro che accende l’entusiasmo olimpico.

gm/azn

