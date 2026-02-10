Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Arianna Fontana “Non ho altre parole, è stato magico”

MILANO (ITALPRESS) – “Durante tutta la stagione abbiamo lavorato con altri ragazzi della squadra, questo è un risultato che significa davvero tanto per tutti quanti”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, medaglia d’oro nella staffetta mista di short track, intervenuta a Casa Italia, a Milano. “È stato bellissimo sentire il tifo che ci spingeva, che cresceva e ci dava davvero una grande forza. Non ho altre parole, è stato magico. Record di medaglie di Mangiarotti? Penso ad oggi, domani ci sarà un reset”.

