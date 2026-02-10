Ultime News

10 Feb 2026 Short track, storico oro per gli azzurri della staffetta mista a Milano Cortina
10 Feb 2026 Giovani in Centro, progetto approvato: a breve al via il cantiere
10 Feb 2026 Il consigliere regionale Pd incontra il Questore: "Occasione per conoscerci e collaborare"
10 Feb 2026 Giorno del ricordo: cerimonia al Civico Cimitero di Cremona
10 Feb 2026 Cremonese: contro l’Atalanta zero punti, ma il gol ritrovato è un segnale positivo
Video Pillole

Ars, Galvagno “Su alcuni temi non c’è solito distinguo opposizione-maggioranza”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non c’è il solito distinguo tra forze di opposizione e maggioranza, nemmeno tra i vari partiti della coalizione e così è pure all’interno dei partiti. Talvolta, rispetto ad alcuni temi, come il terzo mandato o il consigliere supplente, lo stesso deputato ha difficoltà a scegliere cosa ritiene più corretto, perché un ente locale può avere un vantaggio o uno svantaggio. Chi fa previsioni, sbaglia”. Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a margine dell’anteprima della mostra “Monet e la Normandia”, da domani al Palazzo Reale di Palermo. xd6/vbo/mca1

