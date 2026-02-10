Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Nazionali

Atp Finals verso Mediaset, manca solo la firma

(Adnkronos) – Atp Finals di tennis verso Mediaset. Accordo quasi raggiunto sui diritti tv in chiaro per il torneo dei campioni tra la tv del Biscione e l’Associazione Tennisti Professionisti. Le trattative sono in stato avanzato, a quanto apprende l’Adnkronos, mancano solo le firme.  

Mediaset si avvierebbe a battere la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, grazie ad una offerta maggiore, in linea con l’apprezzamento che il tennis ha conosciuto nel nostro Paese negli ultimi anni, grazie all’effetto Sinner. L’intero torneo continuerà ad essere trasmesso in Italia da Sky, mentre il pacchetto dei diritti in chiaro permette la possibilità di trasmettere una gara al giorno. Torino ha buone possibilità di restare sede della manifestazione anche oltre l’edizione di quest’anno già prevista nel capoluogo piemontese. L’evento clou dell’autunno tennistico internazionale resterà infatti in Italia fino al 2030. 

