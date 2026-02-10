Ultime News

Bassino spettatrice a Milano-Cortina “Sensazione strana ma è esperienza diversa”

CORTINA (ITALPRESS) – Spettatrice suo malgrado ma la prima a tifare per le sue compagne. Marta Bassino non ha potuto prendere parte ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, colpa di quella caduta in allenamento in Val Senales il 22 ottobre, dove ha riportato la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra. La 29enne piemontese è però presente a Cortina, in qualità di ambassador Coni, un altro modo per stare vicino alle altre azzurre.
