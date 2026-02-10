Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Video Pillole

Byd presenta Atto 3 Evo, Grosso “Nuovo concetto europeo di Suv sportivo”

MILANO (ITALPRESS) – “Quella che presentiamo non è un semplice restyling della precedente Atto 3, ma un modello completamente nuovo. Parliamo di una vettura con soluzioni tecnologiche avanzate firmate BYD. Si tratta quindi di un nuovo concetto europeo di Suv sportivo dentro un mercato mainstream per tutti”. Lo ha detto il country manager per BYD e Denza Italia, Alessandro Grosso, presentando la nuova vettura della casa cinese.
xp9/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...