Byd presenta Atto 3 Evo, Grosso “Nuovo concetto europeo di Suv sportivo”





MILANO (ITALPRESS) – “Quella che presentiamo non è un semplice restyling della precedente Atto 3, ma un modello completamente nuovo. Parliamo di una vettura con soluzioni tecnologiche avanzate firmate BYD. Si tratta quindi di un nuovo concetto europeo di Suv sportivo dentro un mercato mainstream per tutti”. Lo ha detto il country manager per BYD e Denza Italia, Alessandro Grosso, presentando la nuova vettura della casa cinese.

