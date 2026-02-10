Caso medaglie rotte a Milano Cortina, il comitato: “Saranno riparate e restituite”

(Adnkronos) –

Le medaglie ‘rotte’ di Milano Cortina saranno riparate e restituite. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi ha fatto sapere di “aver immediatamente approfondito la questione operando in stretto coordinamento con la zecca dello Stato italiano responsabile della produzione delle medaglie è stata individuata una soluzione ed è stato implementato un intervento mirato”.

Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate “sono invitati a riconsegnarla attraverso i canali appropriati affinché possano essere tempestivamente riparate e restituite. Milano Cortina 2026 conferma “il proprio impegno a garantire che le medaglie è simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta rispondano ai più elevati standard di qualità e di attenzione”.

Il Comitato organizzatore ha fatto sapere che “sta ricontrollando precauzionalmente tutte le medaglie, ma si tratta di un numero molto limitato”.

Il caso era scoppiato in questi giorni dopo che la statunitense Breezy Johnson ha rotto la sua medaglia d’oro, simbolo del trionfo in discesa a Cortina d’Ampezzo. “Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta” aveva detto ieri la campionessa americana, dopo aver ‘rovinato’ la sua medaglia olimpica per i troppi festeggiamenti.

Anche l’azzurra dello snowboard Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo, aveva raccontato la sua disavventura dopo la premiazione: “Medaglia? L’ho aggiustata, ma poi mi è caduta un’altra volta”. Un ‘caso’, quello alle Olimpiadi, che dipende da un ‘laccetto’ non troppo stabile (forse per un difetto di fabbrica) a cui sono attaccate le medaglie. E che ‘preoccupa’ soprattutto gli atleti. Tra gli altri casi anche la medaglia d’argento della fondista svedese Ebba Andersson, quella della pattinatrice artistica statunitense Alysa Liu e il bronzo del biatleta tedesco Justus Strelow.