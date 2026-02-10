Choue “Taekwondo italiano in crescita, Grand Prix Roma avrà dimensione olimpica”





ROMA (ITALPRESS) – “La serie dei Grand Prix è iniziata nel 2013 a Manchester e si svolge nelle principali città non solo d’Europa ma anche del mondo. Il Grand Prix di Roma è iniziato nel 2018 e nel 2019, poi si è fermato a causa della pandemia. Siamo ripartiti nel 2023 e ora stiamo per vivere la quinta edizione del Grand Prix di Roma all’inizio di giugno. Si tratta di uno dei principali eventi, con dimensioni olimpiche della competizione: quattro gare femminili e quattro maschili”. Così il presidente della World Taekwondo Federation, Chungwon Choue. “Il taekwondo italiano sta crescendo molto, è in piena espansione. Oggi l’Italia è persino più forte della Corea. Considerando il ciclo di otto anni, perché non puntare su Los Angeles 2028? Ritengo che disponiate di atleti e atlete di grande talento e che quindi le aspettative per i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles siano molto positive”, ha aggiunto il numero 1 della federazione mondiale, a Roma dopo aver assistito, pochi giorni fa a San Siro, alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

