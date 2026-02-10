Cremonese: contro l’Atalanta zero punti, ma il gol ritrovato è un segnale positivo

Un primo tempo complicato, con la partenza forte degli avversari, poi la reazione, che però non basta per ottenere un risultato positivo. La Cremonese perde 2-1 contro l’Atalanta: alla New Balance Arena la rete di Thorsby riaccende le speranze ma non porta punti.

I padroni di casa partono fortissimo e, dopo aver accarezzato il vantaggio sul colpo di testa di Djimsiti per Krstovic, sul quale si oppone Audero, lo trovano al 13’: Raspadori punta Maleh e disegna una parabola col mancino, Krstovic aggancia, si gira su Ceccherini e buca Audero, impreciso nella respinta. Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Palladino continuano a spingere con Zalewski che sfreccia sulla sinistra e serve a rimorchio Samardzic, il fantasista serbo apre il piattone e colpisce una clamorosa traversa. Al 25’ il raddoppio diventa realtà grazie al passaggio in profondità di Pasalic per Zappacosta, che sterza su Pezzella e con un diagonale forte e preciso fa 2-0.

Nel secondo tempo la Cremo ha un atteggiamento diverso e lo fa capire subito: cross dalla sinistra di Pezzella per Thorsby che, tutto solo, mette a lato di testa. L’Atalanta però continua a essere pericolosa e al minuto 67 sfiora il 3-0 con Samardzic che riceve da Zalewski e mette fuori di poco. Nel finale arrembaggio grigiorosso: Zerbin scodella dalla destra, Djuric svetta di Kossounou ma deve fare i conti con un miracoloso Carnesecchi che evita il gol. A un minuto dalla fine Luperto si spinge avanti e pesca Thorsby al centro dell’area, il norvegese stoppa di petto, si aggiusta il pallone di testa e col mancino volante sigla il 2-1.

Una rete che non si traduce in punti, ma è comunque un fattore su cui costruire i prossimi impegni. La Cremonese, nella difficile notte di Bergamo, ritrova il gol contro una squadra che in casa concede poco o nulla. Un’iniezione di fiducia in vista dello scontro diretto dello Zini contro il Genoa.

