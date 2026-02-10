Da Monet a Renoir, i “Tesori Impressionisti” in mostra a Palermo





PALERMO (ITALPRESS) – Da Claude Monet a Eugene Boudin. Da Thèodore Gericault a Gustave Courbet. Al Palazzo Reale di Palermo è stata inaugurata “Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia”, una mostra che celebra la profonda relazione tra il mondo normanno e la Sicilia fin dalla sua conquista. L’esposizione – presentata dalla Fondazione Federico II con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Francese – esplora il movimento impressionista sin dalla sua nascita con i dipinti di 45 artisti. Oltre alle cinque sezioni dedicate alle opere, tre installazioni immersive rendono la mostra, curata da Alain Tapié, un viaggio multisensoriale nell’impressionismo attraverso video proiezioni e intelligenza artificiale.

xd6/fsc/gtr

© Riproduzione riservata