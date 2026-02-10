Difesa confini, famiglia naturale e vita: ecco lo Statuto di Vannacci in 56 articoli

(Adnkronos) – Si chiama ‘Futuro Nazionale con Roberto Vannacci’ il nuovo partito fondato dall’ex capo della Folgore, e poi vicesegretario della Lega. Così si legge nell’articolo 1 dello Statuto, registrato lo scorso sette febbraio, presso lo studio del notaio Marzio Villari di Serravezza. Statuto, in possesso dell’Adnkronos, composto da 56 articoli.

Al primo punto (Art.1 Denominazione e finalità) Vannacci indica tra gli obiettivi del partito “la promozione della partecipazione popolare alla vita politica italiana, supportando idee e proposte volte a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, la difesa dei confini, della famiglia naturale e della vita”.

Inoltre, si legge altri target sono “la qualità del lavoro, l’adeguatezza dei salari e delle condizioni di esercizio dell’attività di impresa, l’abbassamento della pressione fiscale, il miglioramento delle condizioni abitative e l’implementazione di una maggiore giustizia nei criteri dell’edilizia residenziale pubblica”.

Nello Statuto, in possesso dell’Adnkronos, del movimento politico ‘Futuro Nazionale con Roberto Vannacci’, (“con acronimo FNV”, come si legge nell’art.2) l’ex generale rimanda alle “proprie radici fondamentali, facendone contenuto di azione e promozione politica”. Da cui, viene spiegato discendono i valori, elencati a partire “dall’identità tradizionale italiana, radicata nel diritto romano, nel pensiero greco, nell’eroismo romano e cavalleresco e nella mirabile sintesi di questi operata dalla civiltà cristiana”. Fnv poi rivendica “la cultura, la tradizione e la storia dei nostri popoli, nella quale gesta, figure e vicende da ricordare hanno contribuito alla definizione dell’identità delle comunità locali, dei campanili, delle regioni così come della comune appartenenza alla Nazione Italiana”.

Vannacci parla dell’Italia come “‘Patria delle piccole patrie’, di specificità che declinano in molteplici e differenti modi, di territorio in territorio, ciò che nei secoli ha fatto grande l’Italia davanti all’Europa e al mondo”. Si sostiene, inoltre, la battaglia di “difesa non negoziabile della sanità, del lavoro, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle forze armate, delle forze dell’ordine e della famiglia naturale, formata da un uomo e da una donna” e ancora “la lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo”.

Per il fondatore di Fnv bisogna schierarsi “a difesa a spada tratta delle radici dell’Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest’ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche”.

‘Futuro Nazionale con Roberto Vannacci’. Questa la dicitura esatta della creatura politica dell’ex generale della Folgore, in gergo tecnico si tratta di un’associazione senza scopo di lucro’ con sede a Viareggio, in via San Martino, civico 232. Il nome dell’eurodeputato, raccontano, è un modo per tutelarsi nei confronti di chi un giorno possa accampare eventuali pretese sulla paternità dell’associazione con annesso simbolo. Il partito, si legge nello Statuto, si compone delle “seguenti categorie: associati ordinari (o effettivi); associati onorari; simpatizzanti”.

I ‘soci fondatori’ sono 4: per formalizzare la nascita del nuovo partito si sono presentati il 7 febbraio scorso, alle ore ”nove e minuti venti” di mattina, nello studio di Marzio Villari, notaio in Seravezza, frazione di Querceta, in provincia di Lucca. Stiamo parlando di Roberto Vannacci naturalmente, del suo luogotenente, ora consigliere regionale in Toscana, Massimiliano Simoni, e dei due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che la scorsa settimana hanno lasciato la Lega. L’atto costitutivo del Movimento, di cui è in possesso l’Adnkronos, consta di 3 pagine, comprensive delle ‘normative speciali’.

La “quota di iscrizione dei ‘soci aderenti’ che entreranno a far parte dell’associazione durante il primo anno viene determinata in 100 euro”: pertanto il patrimonio iniziale ammonta a 400 euro. Le cariche sono così distribuite: Vannacci, ”presidente nazionale”; Simoni ‘coordinatore nazionale’; Ziello ‘responsabile organizzazione’, nonché tesoriere, Annamaria Frigo, ‘responsabile del tesseramento’. Di fatto il timone di Futuro nazionale è nelle mani di Vannacci, coadiuvato dal fedelissimo Simoni nel ruolo sostanzialmente di ‘vice’. Un ruolo chiave viene riconosciuto a Ziello (che oltre a curare la macchina del partito, è custode delle casse e depositario del simbolo nelle competizioni elettorali) e a Frigo, che diventa la ‘lady delle tessere’.

All’articolo 3 viene, poi, confermato il simbolo, registrato lo scorso 24 gennaio presso l’ufficio brevetti della Ue. Si tratta di un “cerchio con doppia bordatura aventi filetto blu scuro esterno e interno con corona bianca interposta. All’interno su sfondo blu scuro sono riportate in alto nella parte centrale su due righe le parole ‘FUTURO’ e ‘NAZIONALE’ in caratteri maiuscoli bianchi”.

Svelato inoltre il logo centrale, che ad alcuni era apparso come una fiamma, ora definito “un nastro ondulato con i colori verde, bianco e rosso nelle tre bande curve orientate da sinistra verso destra con andamento ascendente”. “Nella parte inferiore dell’emblema compare la scritta ‘VANNACCI’ in caratteri maiuscoli gialli”.

All’Art. 19 dello Statuto di Futuro nazionale si definisce il Congresso Nazionale, che viene convocato ogni tre anni per eleggere “il Presidente Nazionale e i membri dell’Esecutivo Nazionale”. L’art. 20 definisce poteri e mandato del “Presidente Nazionale” (ruolo assunto dallo stesso Vannacci) che “dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso”. “Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto. In particolare, ha le seguenti prerogative: 1) Impartisce l’indirizzo politico; 2) Presiede e guida l’Esecutivo Nazionale; 3) Convoca il Congresso Nazionale; 4) Nomina il Coordinatore Nazionale; 5) Nomina il Responsabile Organizzativo Nazionale; 6) Nomina il Responsabile del Tesseramento Nazionale; 7) Nomina il Responsabile Amministrativo Nazionale; 8) Nomina il Responsabile Futuro Nazionale Giovani; 9) Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Nazionale; 10) Adotta i provvedimenti di commissariamento per i Coordinamenti Regionali, comunicandolo all’Esecutivo Nazionale, nominando un Commissario Regionale tra gli iscritti”.

“Il mandato del Presidente Nazionale può interrompersi anticipatamente solo per dimissioni, impedimento permanente o approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Nazionale che comporterebbe la nomina di un Commissario Nazionale reggente individuato dai componenti dell’Esecutivo Nazionale per l’indizione di un nuovo congresso entro il mese successivo all’approvazione della mozione”, viene spiegato. “Il Presidente Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all’utilizzo del contrassegno elettorale”, conclude l’art. 20.

Art. 9 dello Statuto di Futuro nazionale riguarda il tema della “parità tra donna e uomo”. “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci – si legge – promuove l’obiettivo della parità tra i sessi negli organi interni e per le cariche elettive valutando esclusivamente il merito, la dedizione e la competenza”. (Di Francesco Saita e Vittorio Amato)