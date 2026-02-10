Enrico Brignano all'Infinity1 con "Bello di mamma": al via le prevendite

Le nostre paure, i tempi che cambiano e ci rincorrono incessantemente, la confusione e la fragilità che a volte ci assalgono sorprendendoci vengono raccontate da Brignano con ironia e complicità al proprio pubblico. E, con un salto nel passato, si cerca un confronto, un conforto tra le braccia virtuali della mamma, che di fronte a tutte queste “diavolerie moderne” forse opporrebbe il buonsenso di una volta e, perché no, un sano abbraccio consolatorio.

Dopo il lungo impegno con ‘I 7 Re di Roma’, la commedia musicale che continua a raccogliere un forte consenso in tutta Italia e la cui ultima replica è prevista l’8 febbraio a Torino, Enrico Brignano da marzo tornerà al one-man show con ‘Bello di mamma!’, prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni.

Lo spettacolo, già applaudito nell’estate 2025 nelle arene all’aperto, approderà ora in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport, con una tournée che tra marzo e aprile 2026 attraverserà alcune tra le strutture indoor più importanti del Paese.

A Cremona farà tappa il 16 aprile all’Infinity1 – Event Space all’interno di CremonaFiere.

I biglietti per questa data saranno disponibili dall’11 febbraio alle ore 13.30.

© Riproduzione riservata