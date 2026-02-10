Galvagno “Regolamento Ars in discussione nella prossima commissione”





PALERMO (ITALPRESS) – “Dei cinque minuti che si hanno a disposizione per parlare in Aula, tre vengono usati per salutare la gente da casa e i familiari. Così non funziona”. A dirlo è il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, a margine dell’anteprima della mostra “Monet e la Normandia”, da domani al Palazzo Reale di Palermo. “Abolizione del voto segreto? Il tema è stato già discusso – spiega -. Entro la fine del mese convocheremo la commissione, slittata per l’emergenza Niscemi, dove non si parlerà soltanto del voto segreto, ma anche di alcune questioni regolamentari che, a mio modo di vedere dopo tre anni di presidenza, possono snellire le decisioni che deve prendere l’Assemblea. Bisogna prendere esempio da altre realtà dove si parla più nel merito e nei contenuti, dove nelle commissioni si fa un lavoro più corposo per poi arrivare in aula e decidere. La gente ha bisogno di risposte, positive o negative. A valutare i propri rappresentanti saranno i siciliani”. xd6/vbo/mca1

