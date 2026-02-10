Guardia di Finanza al Torriani nell'ambito delle iniziative di orientamento

La guardia di Finanza come opportunità di orientamento professionale al Torriani. Il tenente colonnello Alessandro Di Filippo ha presentato al settore dei Chimici, degli Informatici e del Made in Italy dell’Istituto di via Lea Garofalo la complessità delle specializzazioni e aree di intervento della Polizia economico finanziaria, un corpo di ordinamento militare.

Core business “la caccia alle frodi fiscali”, ma dietro questo focus si strutturano tantissime competenze, soprattutto di area tecnica e tecnologica, di forte appeal per gli studenti. Polizia economica, finanziaria, giudiziaria e di sicurezza, settori cruciali per individuare tutti i crimini che sottraggono risorse al Paese e quindi ai cittadini.

