Il consigliere regionale Pd incontra il Questore: "Occasione per conoscerci e collaborare"

Il consigliere regionale Matteo Piloni ha incontrato ieri il questore di Cremona, Carlo Ambra, recentemente nominato alla guida della Questura della provincia.

L’appuntamento ha rappresentato un primo momento di conoscenza reciproca e di confronto sui principali temi che riguardano la sicurezza e la tutela del territorio.

“È stata un’occasione utile e importante per presentarsi e conoscersi – dichiara Piloni – nello spirito di collaborazione che deve sempre contraddistinguere il lavoro delle istituzioni, chiamate a operare in modo coordinato e responsabile per rispondere ai bisogni dei cittadini“.

Nel corso del colloquio, il consigliere regionale ha ribadito il valore centrale del ruolo svolto dalle forze dell’ordine, sottolineando come esse rappresentino un punto di riferimento imprescindibile per la sicurezza, la legalità e la coesione sociale.

“Le forze dell’ordine sono soggetti fondamentali di servizio e di tutela del nostro territorio – prosegue Piloni – ed è per questo che il dialogo con loro deve essere continuo e costruttivo. Il tema della sicurezza, sia reale sia percepita, richiede attenzione costante ed è un ambito che seguo da anni, sia come consigliere regionale sia come esponente del Partito Democratico”.

“Ringrazio il questore Ambra per la disponibilità e per il tempo dedicato a questo primo confronto – conclude il consigliere – e, attraverso di lui, desidero esprimere un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e a tutte le forze dell’ordine per il lavoro quotidiano che svolgono al servizio della comunità e del territorio”.

