Impresa a Milano Cortina, l’Italia è medaglia d’oro nella staffetta mista short track

(Adnkronos) – Dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track conquista il gradino più del podio nelle Olimpiadi di Milano Cortina. A targare l’impresa la squadra guidata dalla portabandiera e italiana più medagliata di sempre ai Giochi Arianna Fontana (ha partecipato a sei edizioni, azzurra più giovane a salire sul podio a Torino nel 2006) e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 5.000 metri. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti.

Dietro agli italiani Canada e Belgio. Ai piedi del podio la Cina, oro a Pechino 2022. È la seconda volta che l’Inno di Mameli risuona alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l’oro di Francesca Lollobrigida sabato sempre nel capoluogo lombardo.

Trascinato dalla ‘freccia bionda’ originaria di Sondrio, il movimento italiano dello short track è cresciuto negli anni, rendendo gli azzurri della staffetta mista numeri uno al mondo: argento a Pechino nel 2022, alle Olimpiadi di Milano Cortina i padroni di casa, con un tempo di 2:39.019, sono riusciti a occupare il gradino più alto del podio. Esordio olimpico ‘d’oro’ per Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Chiara Betti, 23 anni ciascuno. Solo di due anni maggiore il sesto azzurro della squadra di staffetta mista di short track, Luca Spechenhauser, alla sua seconda partecipazione olimpica.