Ultime News

Video Pillole

In un volume il ruolo di ambiente e stili di vita nel rischio onco-ematologico

ROMA (ITALPRESS) – Il cancro rappresenta una delle maggiori sfide sanitarie e sociali: l’aumento dell’incidenza è legato non solo all’invecchiamento della popolazione, ma anche all’esposizione a fattori di rischio ambientali modificabili, come l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, oltre a comportamenti individuali non salutari. Questi i temi al centro del libro “L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologico”, a cura di Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, promosso dall’AIL e presentato alla Camera dei Deputati.
