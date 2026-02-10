Ultime News

10 Feb 2026 Lavoro, 118 opportunità nei CPI della Provincia
10 Feb 2026 Short track, storico oro per gli azzurri della staffetta mista a Milano Cortina
10 Feb 2026 Giovani in Centro, progetto approvato: a breve al via il cantiere
10 Feb 2026 Il consigliere regionale Pd incontra il Questore: "Occasione per conoscerci e collaborare"
10 Feb 2026 Giorno del ricordo: cerimonia al Civico Cimitero di Cremona
Incendio in un appartamento a Roma, evacuate 20 persone a Garbatella

(Adnkronos) – Intorno alle 10.50 i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 13 di via Roberto De Nobili, a Garbatella, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. Nessuna persona è rimasta coinvolta; evacuati temporaneamente 20 inquilini residenti negli appartamenti vicini a quello bruciato, a causa del denso fumo, fino a quando non saranno terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli ambienti interessati al rogo. 

