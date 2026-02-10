Lavori in corso sulle fontane, Porta Po attiva a primavera. Portesani: merito nostro

A Cremona proseguono gli interventi di riqualificazione sulle fontane cittadine. Tra i cantieri più rilevanti c’è quello della fontana di Porta Po, dove sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento dell’impianto idraulico. Si tratta di uno dei passaggi decisivi verso il completo recupero dell’opera, già oggetto nei mesi scorsi della sostituzione dell’impianto elettrico.

“Ora siamo nella fase di rinnovo dell’impianto idraulico – spiega l’assessore al Sistema idrico, Simona Pasquali – e successivamente verrà realizzata anche la nuova illuminazione. Una volta conclusi tutti gli interventi, la fontana potrà tornare ai suoi antichi fasti, anche dal punto di vista luminoso. Dovremmo riuscire a concludere entro la primavera – afferma Pasquali – e, una volta sistemata anche l’aiuola, finalmente potremo rivedere l’acqua zampillare”.

L’attenzione dell’amministrazione riguarda anche le fontane di Piazza Roma, sia quella delle Naiadi sia la grande vasca centrale all’interno dei giardini. Entrambe rientrano nel progetto più ampio di revisione complessiva dell’area verde.

“La riqualificazione dei giardini di Piazza Roma – sottolinea Pasquali – è finanziata con i fondi Tamoil e prevede anche il recupero delle due fontane”.

Situazione diversa per la fontana di via Palestro, che non è di competenza del Comune. “È di proprietà della Provincia – precisa l’assessore – e saranno loro a dover programmare gli interventi necessari”.

Nel quadro delle segnalazioni arrivate dai quartieri, il Comune sta monitorando anche alcune fontane spente da molti anni, come quelle allo Zaist e a Borgo Loreto. Si tratta di impianti disattivati su richiesta dei residenti.

“All’epoca erano state giudicate troppo rumorose o potenzialmente pericolose per la possibilità di scivolare – ricorda l’assessore – e probabilmente non erano adatte al contesto. Se oggi arrivasse una richiesta per riattivarle, valuteremmo con attenzione, tenendo conto della necessità di un’analisi tecnica e soprattutto della disponibilità di fondi. La giunta farà le opportune valutazioni”.

Dal lato della minoranza, il capogruppo di Novità a Cremona Alessandro Portesani ascrive alle proprie segnalazioni il merito della nuova attenzione riservata alle fontane cittadine: “Abbiamo vinto un’altra battaglia a favore dei cittadini cremonesi”, afferma in una nota, “i lavori di ripristino delle fontane cittadine, lasciate dalle giunte di centro sinistra tremendamente in abbandono. Finalmente sono iniziati i lavori all’impianto di Porta Po che è poi l’ingresso della città”.

“Sul tema del decoro urbano, la nostra lista si è impegnata fin dall’inizio della consiliatura per incalzare l’esecutivo guidato da Andrea Virgilio a riportare all’antico splendore questi veri e propri monumenti cittadini. Ha fatto sua la voce di centinaia di cittadini che, soprattutto sui social media, avevano fatto sentire la loro protesta per il degrado in cui da tempo immemorabile oramai versavano”, prosegue Portesani.

“Con la nostra azione continua in Consiglio Comunale fatta non di chiacchiere ma di atti formali e concreti – prosegue il capogruppo di Novita’ a Cremona – abbiamo costretto la Giunta a prendere in mano tutto il pacchetto di ripristino delle fontane, insistendo perché si superassero i vari inghippi economici, formali e tecnici che questa Amministrazione aveva palesato”. I lavori in piazza Cadorna – fa notare Portesani – sono partiti proprio il giorno in cui in Consiglio Comunale si discuteva la mozione di Novità a Cremona condivisa da Lega e Forza Italia.

© Riproduzione riservata