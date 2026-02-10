Lavoro, 118 opportunità nei CPI della Provincia

118 offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche al link https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Pubblicato anche il documento Le Altre Opportunità, contenente le offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego.

Il Centro per l’Impiego di Soresina organizza Start Lab – Mani alla ricerca dove competenze, idee e futuro si incontrano, il prossimo 19 febbraio tra le 14 e le 17.

Sarà un pomeriggio dedicato ai giovani per mettersi alla prova con simulazioni di colloqui di lavoro, incontrare Agenzie per il Lavoro ed enti formativi e ricevere feedback personalizzati su CV, colloquio e possibili percorsi formativi e professionali. Un’occasione concreta per orientarsi, crescere e avvicinarsi al mondo del lavoro.

Per iscriversi è possibile cliccare sul seguente short link (https://forms.office.com/e/ei2fQqzT6H?origin=lprLink) per compilare il form oppure contattare il Centro per l’Impiego di Soresina via e-mail (preselezione.soresina@provincia.cremona.it).

