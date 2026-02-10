Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Video Pillole

Lollobrigida “Rilanciamo il servizio civile in agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto rilanciare il servizio civile in agricoltura. Non si tratta di sostituire manodopera, ma di formare una nuova generazione di agricoltori capaci di coniugare reddito, innovazione e sostenibilità. Il ritorno dei giovani in agricoltura aumenta la capacità delle aziende di avere persone che si formano e si mettono a disposizione”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, intervenuto a un evento organizzato da Cia-Agricoltori Italiani insieme al patronato Inac.

xc7/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...