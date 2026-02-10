Mercosur, Nardella “Positive nuove clausole di salvaguardia per l’agricoltura”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Queste clausole di salvaguardia sono un ulteriore dato positivo sulla piena applicabilità dell’accordo Mercosur senza penalizzare agricoltori e produttori europei. Mi auguro che questo dato possa ridurre le proteste degli agricoltori”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare del Partito Democratico Dario Nardella, a margine dei lavori della sessione plenaria a Strasburgo. Nardella ha spiegato che la nuova clausola abbasserebbe dal 10% al 5% la soglia di salvaguardia necessaria per la sospensione dell’accordo, rendendo più rapidi e incisivi gli interventi in caso di squilibri di mercato. In presenza di divari significativi di prezzo o di quantità tra prodotti importati ed esportati, ha sottolineato, il mercato europeo potrebbe infatti andare in difficoltà. L’europarlamentare ha infine precisato che la clausola “potrebbe comunque entrare in vigore in via temporanea qualora i Paesi del Mercosur e la Commissione europea lo ritenessero opportuno”.

