Milano Cortina 2026, Cio vieta casco di pattinatore ucraino con immagini atleti uccisi in guerra

(Adnkronos) – Il pattinatore ucraino di skeleton, Vladyslav Heraskevych, ha denunciato che il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) gli ha vietato di utilizzare un casco che onora gli atleti uccisi durante la guerra in Ucraina. Il 27enne ha indossato il casco durante l’allenamento ufficiale alle olimpiadi Milano Cortina 2026 e sperava di poterlo utilizzare anche nelle competizioni. Ma un rappresentante del Cio gli ha comunicato che non poteva indossarlo né in allenamento né in gara.

Il casco, sul quale ci sono le immagini di circa mezza dozzina di atleti uccisi negli attacchi russi, era stato pensato come un tributo ai colleghi dello sport che sono morti durante la guerra.

In un video pubblicato su Instagram, Heraskevych ha dichiarato che la decisione “mi spezza semplicemente il cuore”. Ha anche aggiunto che spera che questa decisione sia solo quella di un singolo funzionario e non rappresenti la posizione ufficiale del Cio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha difeso il diritto del pattinatore a indossare il casco ai Giochi e lo ha ringraziato per aver ricordato al mondo il prezzo della lotta dell’Ucraina, sottolineando come sia importante mantenere la pressione internazionale sulla Russia.

Il Cio dal canto suo ha dichiarato di non aver ancora ricevuto una richiesta formale da parte del Comitato olimpico nazionale ucraino per approvare il casco e che lo esaminerà quando sarà presentata. Tuttavia, secondo le norme del Cio, sono vietati i messaggi politici.