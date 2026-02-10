Milano Cortina, Goggia scivola nella combinata femminile: “Non avevo stesso focus”

(Adnkronos) – Niente da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile di oggi, martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa azzurra, bronzo in discesa a questi giochi, è scivolata via a circa metà discesa, dove gareggia in coppia Lara Della Mea. Nessun problema per la Goggia che si è rialzata subito ed è arrivata in fondo alla pista.

“Sicuramente oggi non sono riuscita ad entrare in gara con lo stesso focus di domenica scorsa, nonostante mi sentissi bene nel riscaldamento non ho ricreato l’adrenalina da gara. Ho patito forse un po’ mentalmente la discesa di due giorni fa. Mi dispiace per Lara (Della Mea, ndr), le ho precluso la possibilità di provare lo slalom. Scusami Lara”, ha detto l’azzurra. “Alle olimpiadi la gara può andare bene o male, oggi mi riposerò un po’ e cercherò di recuperare il focus soprattutto in vista giovedì del superG, che è sempre andato bene in stagione. Ce la metterò tutta”, ha aggiunto la campionessa bergamasca.

Con il team Italia 1 fuori è della statunitense Breezy Johnson, già oro in discesa libera, il miglior tempo della manche di discesa della combinata a squadra femminile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La neo campionessa olimpica di specialità ha chiuso con il tempo di 1’36″59, davanti team Austria 2 con Ariane Raedler (+0″06), terzo posto per l’azzurra Laura Pirovano (+0″27), che passerà il testimone a Martina Peterlini per la seconda manche.

Più indietro le altre due coppie italiane: decima Nicol Delago che ha un distacco di +1″16 (in coppia con Anna Trocker), mentre la sorella Nadia è 20esima a +2″83 (in coppia con Giada D’Antonio). La prova di slalom è in programma alle 14.