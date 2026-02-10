Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Nazionali

Milano Cortina, vince il bronzo nel biathlon e confessa tradimento della fidanzata in tv

(Adnkronos) – Lacrime in diretta tv, non solo per la medaglia di bronzo appena vinta nel biathlon a Milano Cortina. Grande stupore ad Anterselva quando la stella norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha conquistato il bronzo nella gara individuale maschile di 20 km, ha confessato durante un’intervista a bordo pista di aver tradito la sua fidanzata e di essere affranto nonostante il podio olimpico. 

 

“Vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è qualcosa di enorme. È la mia prima medaglia olimpica. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il percorso. I tecnici che oggi hanno preparato gli sci, e tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. E poi c’è una persona con cui avrei voluto condividere questo momento, che forse oggi non sta guardando”, ha detto Laegreid. 

“Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e straordinaria del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio errore più grande e l’ho tradita”, ha continuato il 28enne con le lacrime agli occhi confessando che il tradimento gli ha impedito di festeggiare pienamente il risultato sportivo.  

Un tradimento che il campione norvegese ha confessato alla donna una settimana fa. “È stata la settimana peggiore della mia vita. Avevo una medaglia d’oro nella mia vita. Probabilmente ora molti mi guardano con occhi diversi. Io vedo solo lei. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei”, le parole dell’atleta in diretta tv. 

 

