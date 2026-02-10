Ultime News

10 Feb 2026 Canova a Cremona: "Il cinema può aiutare ad essere cittadini consapevoli del nostro tempo"
10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
Video Pillole

Mosaner e Constantini “Un bronzo voluto e sofferto”

CORTINA (ITALPRESS) – “E’ stata una medaglia sofferta”. Amos Mosaner, a Casa Italia a Cortina, commenta così la conquista del bronzo olimpico nel doppio misto di curling assieme a Stefania Constantini. “Siamo rimasti uniti nei momenti cruciali, sono quasi più contento di questo bronzo che dell’oro di Pechino, è venuto fuori il meglio di noi stessi”, aggiunge. “La medaglia di Pechino è arrivata dopo una settimana strepitosa – dice dal canto suo Stefania Constantini – Era importante lavorare in questo quadriennio per riconfermarsi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo orgogliosi”.

