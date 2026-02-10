Ultime News

10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
Nadalini “Vista fiducia negli occhi dei compagni, mi hanno dato forza”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho visto molta fiducia negli occhi dei miei compagni, mi hanno dato una forza allucinante. Rapporto con Arianna? Sicuramente è quella che ha più esperienza, non so se ci vede come i suoi figli o discepoli, sicuramente la sua esperienza ci ha aiutato, ma si sa, si vince di squadra, ognuno ci ha messo il suo per essere qui oggi”. Lo ha dichiarato Thomas Nadalini, medaglia d’oro nella staffetta mista di short track, intervenuta a Casa Italia, a Milano.

