Olimpiadi Milano-Cortina, è un'azienda cremonese a gestire le acque reflue

L’azienda cremonese Crea partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina. E’ Luigi Bertolotti responsabile tecnico a spiegare come si stiano occupando della gestione delle acque reflue, un compito che richiede precisione e rapidità e che spesso passa inosservato.

L’azienda ha implementato un sistema avanzato di gestione delle acque reflue, iniziando dalla progettazione di serbatoi coibentati e dotati di riscaldamento interno. Questi serbatoi sono stati creati per resistere alle rigide temperature delle località alpine, garantendo che il servizio sia sempre operativo, sia per le acque reflue bianche che nere.

“In un contesto olimpico, dove le emergenze possono sorgere in qualsiasi momento, abbiamo istituito una rete di camion e collaboratori locali pronti a intervenire con tempestività” ha spiegato Bertolotti. Questo approccio ci consente di gestire flussi di pubblico variabili e di rispondere rapidamente a qualsiasi necessità.

“Effettuiamo visite settimanali per monitorare le operazioni e risolvere eventuali problematiche in tempo reale” continua. “La collaborazione con aziende di alto livello ci permette di garantire interventi mirati e di alta qualità”.

“In un periodo di crisi internazionali,” ha spiegato Andrea Pasquali, titolare dell’azienda Crea, “la sicurezza è la nostra massima priorità. Abbiamo partecipato a riunioni di unità di crisi per assicurarci che ogni aspetto del nostro servizio sia conforme agli standard di sicurezza più elevati, mantenendo un ambiente sicuro per atleti e spettatori.

Siamo orgogliosi di contribuire a un evento che unisce il mondo dello sport e speriamo che ogni aspetto della gestione delle acque reflue sia impeccabile. Con l’impegno e la dedizione del nostro team, siamo determinati a garantire un’esperienza indimenticabile per tutti” conclude Pasquali.

