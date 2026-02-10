Ultime News

10 Feb 2026 Auto in sosta e specchietti distrutti: a Castelleone denunciato presunto vandalo
10 Feb 2026 Paga le finestre, gli "operai" spariscono: due denunciati per truffa
10 Feb 2026 Dal dramma alla rinascita: ha vegliato l'amata padrona, ora Pick è stato adottato
10 Feb 2026 Olimpiadi Milano-Cortina, è un'azienda cremonese a gestire le acque reflue
10 Feb 2026 Passai carrai: le sanzioni restano. Zanacchi: "Ica ha agito in modo un po' muscolare"
Cronaca

Olimpiadi Milano-Cortina, è un'azienda cremonese a gestire le acque reflue

di Silvia Galli

L'azienda Crea di Cremona alle Olimpiadi con un innovativo sistema di gestione delle acque reflue. Grazie a serbatoi avanzati e a una rete di intervento, garantisce sicurezza e efficienza per atleti e spettatori in un contesto olimpico

Il servizio di CR1
Fill-1

L’azienda cremonese Crea partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina. E’ Luigi Bertolotti responsabile tecnico a spiegare come si stiano occupando della gestione delle acque reflue, un compito che richiede precisione e rapidità e che spesso passa inosservato.

L’azienda ha implementato un sistema avanzato di gestione delle acque reflue, iniziando dalla progettazione di serbatoi coibentati e dotati di riscaldamento interno. Questi serbatoi sono stati creati per resistere alle rigide temperature delle località alpine, garantendo che il servizio sia sempre operativo, sia per le acque reflue bianche che nere.

“In un contesto olimpico, dove le emergenze possono sorgere in qualsiasi momento, abbiamo istituito una rete di camion e collaboratori locali pronti a intervenire con tempestività” ha spiegato Bertolotti. Questo approccio ci consente di gestire flussi di pubblico variabili e di rispondere rapidamente a qualsiasi necessità.

“Effettuiamo visite settimanali per monitorare le operazioni e risolvere eventuali problematiche in tempo reale” continua. “La collaborazione con aziende di alto livello ci permette di garantire interventi mirati e di alta qualità”.

“In un periodo di crisi internazionali,” ha spiegato Andrea Pasquali, titolare dell’azienda Crea, “la sicurezza è la nostra massima priorità. Abbiamo partecipato a riunioni di unità di crisi per assicurarci che ogni aspetto del nostro servizio sia conforme agli standard di sicurezza più elevati, mantenendo un ambiente sicuro per atleti e spettatori.

Siamo orgogliosi di contribuire a un evento che unisce il mondo dello sport e speriamo che ogni aspetto della gestione delle acque reflue sia impeccabile. Con l’impegno e la dedizione del nostro team, siamo determinati a garantire un’esperienza indimenticabile per tutti” conclude Pasquali.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...