Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata, la reazione di Emanuel Lo

Bacio a sospresa in diretta tra Paolo Bonolis e Giorgia. Ieri, lunedì 9 febbraio, è andato in onda su Canale 5 Taratata, lo spettacolo che ha riunito alcuni dei più importanti volti e voci della musica italiana. Tra questi Giorgia, protagonista di un medley che ha aperto la serata.

Al termine dell’esibizione, la cantante è stata colta di sorpresa dal conduttore. Bonolis, infatti, ha invitato il pubblico della Chorus Life Arena di Bergamo a scambiarsi un bacio, lanciando un appello all’amore: “Ora ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi”. E nel dirlo, ha preso il volto di Giorgia tra le mani e le ha dato un bacio a sorpresa.

La reazione di Emanuel Lo non si è fatta attendere. Il ballerino e compagno della cantante ha condiviso sui social il video del bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia e rivolgendosi a Bonolis ha commentato con ironia: “Attento a quello che fai”.