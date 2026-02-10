Puglia, Decaro “Tre milioni per sostenere i giovani, valorizziamo i talenti”

BARI (ITALPRESS) – “Questa misura innovativa va nel solco delle attività che sono state fatte per le politiche giovanili in tutti questi anni in Regione Puglia e tende a tenere insieme le relazioni e le idee. Basta un’idea e cinque giovani che si mettono in relazione tra di loro, con un progetto e un mediatore che li accompagna in questo percorso. Sono stati stanziati tre milioni di euro, 10mila euro per ogni idea. Sono progetti a bassa soglia, nel senso che c’è poca burocrazia e molta inventiva da parte dei ragazzi. Diamo loro la possibilità di mettere a frutto un’idea o di scoprire un talento”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della presentazione di una misura a favore dei giovani, con uno stanziamento di 3 milioni di euro.

xa2/col3/mca1