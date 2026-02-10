Stati Uniti, in calo il trasporto merci ferroviario





ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima settimana di gennaio, il trasporto merci sulle linee ferroviarie statunitensi ha subito una perdita in tutte le categorie tranne una. Raggiunta quota 434.361 vagoni e unità intermodali, in calo del 15,5% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. L’Associazione delle Ferrovie Americane ha registrato un totale di 191.188 vagoni, in calo del 14% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. Il volume intermodale è stato di 243.173 container e rimorchi, in calo del 16,6%. L’unico settore in crescita è stato il grano. I minerali non metallici hanno registrato il calo maggiore, sfiorando il 30% in meno, seguiti dai veicoli a motore e componenti e dal carbone. Nelle prime quattro settimane del 2026, le ferrovie statunitensi hanno registrato un volume totale di oltre 863 mila vagoni merci e un milione di unità intermodali, in calo del 3,5%.

