Ultime News

10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
10 Feb 2026 Giornata del malato, il vescovo alla Comunità protetta della Salute mentale dell'Asst
10 Feb 2026 Maltrattamenti reiterati sui due figli minori: condannati padre e matrigna
10 Feb 2026 Promozione turistica, Visit Cremona presente alla Bit e alle fiere di Berlino e Padova
Video Pillole

Stati Uniti, in calo il trasporto merci ferroviario

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima settimana di gennaio, il trasporto merci sulle linee ferroviarie statunitensi ha subito una perdita in tutte le categorie tranne una. Raggiunta quota 434.361 vagoni e unità intermodali, in calo del 15,5% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. L’Associazione delle Ferrovie Americane ha registrato un totale di 191.188 vagoni, in calo del 14% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente. Il volume intermodale è stato di 243.173 container e rimorchi, in calo del 16,6%. L’unico settore in crescita è stato il grano. I minerali non metallici hanno registrato il calo maggiore, sfiorando il 30% in meno, seguiti dai veicoli a motore e componenti e dal carbone. Nelle prime quattro settimane del 2026, le ferrovie statunitensi hanno registrato un volume totale di oltre 863 mila vagoni merci e un milione di unità intermodali, in calo del 3,5%.
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...