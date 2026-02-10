Ultime News

10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
10 Feb 2026 Giornata del malato, il vescovo alla Comunità protetta della Salute mentale dell'Asst
10 Feb 2026 Maltrattamenti reiterati sui due figli minori: condannati padre e matrigna
10 Feb 2026 Promozione turistica, Visit Cremona presente alla Bit e alle fiere di Berlino e Padova
Video Pillole

Tg Economia – 10/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ex Ilva, dalla Commissione Ue via libera a prestito da 390 milioni
– Stati Uniti, in calo il trasporto merci ferroviario
– Turismo del benessere, in Italia il giro d’affari sfiora i 20 miliardi
– Made in Italy, dati incoraggianti per l’export nel 2025
abr/azn

