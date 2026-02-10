Video Pillole
Tg Economia – 10/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ex Ilva, dalla Commissione Ue via libera a prestito da 390 milioni
– Stati Uniti, in calo il trasporto merci ferroviario
– Turismo del benessere, in Italia il giro d’affari sfiora i 20 miliardi
– Made in Italy, dati incoraggianti per l’export nel 2025
abr/azn
