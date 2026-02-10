Video Pillole
Tg News – 10/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Santanchè indagata a Milano, altra ipotesi di bancarotta
– Sabotaggio ai treni a Pesaro, rivendicazione anarchica
– Ucraina, Kallas “Lavoriamo a un piano europeo per la pace”
– Migranti, via libera Parlamento Europeo a lista paesi sicuri
– Crans-Montana, i feriti a Milano non sono più in pericolo
– Giorno del Ricordo, Mattarella e Meloni a Montecitorio
– La staffetta mista di short track è d’oro, Fontana nella storia
– Il Gran Premio Cavalli e Sport all’Ippodromo Snai San Siro
– Previsioni 3B Meteo 11 Febbraio
/gtr
