Tg News – 10/2/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Santanchè indagata a Milano, altra ipotesi di bancarotta

– Sabotaggio ai treni a Pesaro, rivendicazione anarchica

– Ucraina, Kallas “Lavoriamo a un piano europeo per la pace”

– Migranti, via libera Parlamento Europeo a lista paesi sicuri

– Crans-Montana, i feriti a Milano non sono più in pericolo

– Giorno del Ricordo, Mattarella e Meloni a Montecitorio

– La staffetta mista di short track è d’oro, Fontana nella storia

– Il Gran Premio Cavalli e Sport all’Ippodromo Snai San Siro

– Previsioni 3B Meteo 11 Febbraio

/gtr

© Riproduzione riservata