Tg Sport – 10/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche, Italia oro nello short track
– Roma e Atalanta senza sosta, doppio successo nei posticipi per l’Europa
– Virtus Bologna pigliatutto, espugnata Brescia: è aggancio in vetta
– Formula 1, l’attesa per le nuove monoposto: Ferrari pronta a svelare il progetto 2026
– Tennis, Berrettini e Cobolli ripartono dal Sudamerica e dagli States
– Italrugby, dopo la Scozia testa all’Irlanda: i convocati di Quesada
– La Puglia accoglie il calcio giovanile con lo storico Torneo delle Regioni
