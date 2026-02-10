Tg Sport – 10/2/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche, Italia oro nello short track

– Roma e Atalanta senza sosta, doppio successo nei posticipi per l’Europa

– Virtus Bologna pigliatutto, espugnata Brescia: è aggancio in vetta

– Formula 1, l’attesa per le nuove monoposto: Ferrari pronta a svelare il progetto 2026

– Tennis, Berrettini e Cobolli ripartono dal Sudamerica e dagli States

– Italrugby, dopo la Scozia testa all’Irlanda: i convocati di Quesada

– La Puglia accoglie il calcio giovanile con lo storico Torneo delle Regioni

azn

