Ultime News

10 Feb 2026 Lavoro, 118 opportunità nei CPI della Provincia
10 Feb 2026 Short track, storico oro per gli azzurri della staffetta mista a Milano Cortina
10 Feb 2026 Giovani in Centro, progetto approvato: a breve al via il cantiere
10 Feb 2026 Il consigliere regionale Pd incontra il Questore: "Occasione per conoscerci e collaborare"
10 Feb 2026 Giorno del ricordo: cerimonia al Civico Cimitero di Cremona
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 10/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track
– Fischnaller ancora di bronzo “Ma in Italia è più bello”
– Tomba “Dispiace per Vonn, non doveva andare a Crans Montana”
– Bassino spettatrice a Milano-Cortina “Sensazione strana ma è esperienza diversa”
– Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy”
– Milano Cortina 2026, un volano da 5,3 miliardi per territori e turismo
gm/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...