Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 10/2/2026





MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track

– Fischnaller ancora di bronzo “Ma in Italia è più bello”

– Tomba “Dispiace per Vonn, non doveva andare a Crans Montana”

– Bassino spettatrice a Milano-Cortina “Sensazione strana ma è esperienza diversa”

– Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy”

– Milano Cortina 2026, un volano da 5,3 miliardi per territori e turismo

gm/azn

