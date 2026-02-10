Video Pillole
Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 10/2/2026
MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track
– Fischnaller ancora di bronzo “Ma in Italia è più bello”
– Tomba “Dispiace per Vonn, non doveva andare a Crans Montana”
– Bassino spettatrice a Milano-Cortina “Sensazione strana ma è esperienza diversa”
– Urso “Milano-Cortina grande vetrina per il Made in Italy”
– Milano Cortina 2026, un volano da 5,3 miliardi per territori e turismo
