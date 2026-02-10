Ultime News

10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
10 Feb 2026 CR 10 RUN, una nuova sfida per Cremona: la 10 km dei Runners è Campionato lombardo
10 Feb 2026 Giornata del malato, il vescovo alla Comunità protetta della Salute mentale dell'Asst
10 Feb 2026 Maltrattamenti reiterati sui due figli minori: condannati padre e matrigna
10 Feb 2026 Promozione turistica, Visit Cremona presente alla Bit e alle fiere di Berlino e Padova
Nazionali

Ucraina, Calenda contro Vannacci: “Patriota di Putin, traditore della patria”

(Adnkronos) – “Vannacci, con tutte le sue cazzate, è un patriota di Putin e traditore della patria”. Carlo Calenda contro Roberto Vannacci in un infuocato faccia a faccia a L’aria che tira. Il senatore leader di Azione, sul tema della guerra in Ucraina, attacca in maniera durissima l’ex generale, appena uscito dalla Lega per fondare il suo nuovo partito. “Vannacci, ti abbiamo pagato il lauto stipendio per anni per difendere l’Italia. La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Se uno non capisce questo, vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi ad minchiam”, dice Calenda, mentre Vannacci ascolta in silenzio. 

“Uno che non comprende che difendere la propria patria è fondamentale per una persona che è stata nell’esercito… vuol dire che abbiamo pagato un sacco di soldi a uno che davanti all’invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato”, aggiunge il leader di Azione. 

“Gli ucraini non chiedono che qualcuno vada a combattere al loro posto. Chiedono di avere le armi per combattere per noi, quindi quando ne parla lo faccia con rispetto. Gli ucraini hanno un senso della patria che lei, dopo tutte le X e tutte le cazzate sull’onore, dimostra di non avere. Lei è il patriota di Putin e come tale è un traditore della patria”, conclude Calenda. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...