Verso il Viaggio della Memoria, Silvia Rivetti Barbò inaugura la mostra al Torriani

La Rete di scuole superiori aderenti al progetto “Essere cittadini europei. Percorsi per una Memoria europea attiva” propone altre iniziative nell’ambito della Giornata della Memoria, rivolta soprattutto agli studenti che parteciperanno al Viaggio della Memoria 2026 a Norimberga e al KZ di Flossenburg.

Venerdì 13 febbraio alle ore 11,00, presso l’atrio dell’IIS “J.Torriani”, alla presenza della nipote, Silvia Rivetti Barbò, sarà inaugurata la mostra “Storia di mio nonno, Generale Guglielmo Barbò”, assassinato nel campo di Flossenbürg.

Nella mattinata di mercoledì 18 febbraio, a Crema, presso la Sala Alessandrini e a Cremona, presso l’aula magna dell’IIS “J. Torriani”, Carmen Meloni, vicepresidente dell’Associazione Nazionale ex Deportati (ANED) di Milano, incontrerà gli studenti delle scuole superiori di Crema, Cremona e (in streaming) Casalmaggiore.

Illustrerà la storia del KZ di Flossenbürg, uno dei più crudeli campi per deportati politici, tra cui oltre 3.000 italiani che vi persero la vita. Il KZ di Flossenbürg e la sua rete di decine di sottocampi, dove spesso il trattamento riservato ai prigionieri era ancora più crudele rispetto a quello loro riservato nel campo-madre, rappresentano una delle pagine più atroci nella storia del sistema concentrazionario.

Le tappe di questo percorso rivolto alle giovani generazioni vogliono far comprendere l’importanza della trasmissione della Memoria, soprattutto oggi, dopo la scomparsa dei testimoni.

La visita al campo rappresenta il passaggio del testimone, perché le stesse pietre sono muti testimoni degli atroci crimini che sono stati compiuti in nome di ideologie razziste e nazifasciste che annullarono qualsiasi dignità a milioni di esseri umani, ridotti a “pezzi”. Il “mai più” in cui tutti abbiamo sperato, oggi si dimostra ancora più lontano dall’essere raggiunto.

© Riproduzione riservata