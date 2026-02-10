Webuild racconta 120 anni di infrastrutture, mostra “Evolutio” approda a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la Mostra “Evolutio”, promossa dal Gruppo Webuild e aperta al pubblico dall’11 febbraio al 7 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, con il patrocinio di Assolombarda. Una narrazione dell’Italia che cresce attraverso le infrastrutture.

