Ultime News

10 Feb 2026 Canova a Cremona: "Il cinema può aiutare ad essere cittadini consapevoli del nostro tempo"
10 Feb 2026 Domenica a San Pietro al Po Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan sarà ordinato diacono
10 Feb 2026 A Cremona la presentazione del libro Una vita da cani di Gigi Ferrarese
10 Feb 2026 Abbracci e baci dalla bidella. Imputata condannata: non potrà più lavorare nelle scuole
10 Feb 2026 Minori sequestrati, picchiati e minacciati: il racconto shock di una delle vittime
Video Pillole

Webuild racconta 120 anni di infrastrutture, mostra “Evolutio” approda a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza nella qualità della vita delle popolazioni. A raccontare la storia del progresso sociale ed economico italiano degli ultimi 120 anni è la Mostra “Evolutio”, promossa dal Gruppo Webuild e aperta al pubblico dall’11 febbraio al 7 aprile presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, con il patrocinio di Assolombarda. Una narrazione dell’Italia che cresce attraverso le infrastrutture.

