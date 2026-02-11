Ultime News

11 Feb 2026 "L'adorazione del Bambino" del Sabbioneta: il Museo Diocesano lancia il suo secondo volume
11 Feb 2026 Entrano in casa mentre i residenti cenano: sfiorato il faccia a faccia con i ladri
11 Feb 2026 Proprietà intellettuale e tutela nell’industria musicale, convegno al PoliMi Cremona
11 Feb 2026 Il Po fra navigazione e infrastrutture dal Novecento a oggi nel nuovo libro di Caccialanza
11 Feb 2026 Mercato del lavoro a Cremona: occupazione al top, ma resta il nodo del divario di genere
Nazionali

A Bormio spunta… Valeria Mazza: la top model in tribuna per il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi

(Adnkronos) – Sorpresa a Bormio per le Olimpiadi di Milano Cortina, dove in mattinata arriva anche Valeria Mazza, in tribuna per godersi il SuperG di suo figlio Tiziano Gravier. La top model argentina, grande protagonista della tv italiana tra gli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, è tornata in Italia con tutta la famiglia per godersi le Olimpiadi e le gare di suo figlio Tiziano Gravier, sciatore argentino classe 2002.  

Valeria, avvistata oggi in hospitality a Bormio, ha seguito il SuperG di oggi sulla Stelvio, vinto da uno straordinario Franjo Von Allmen (terzo oro olimpico a Milano Cortina). Tiziano, pettorale numero 31, ha chiuso la gara al ventottesimo posto. E mamma Valeria ha fatto un gran tifo in tribuna, postando anche delle stories sui social con i video della giornata: “Forza Tizi”. In tribuna, anche il vicepresidente ed ex capitano dell’Inter Javier Zanetti. 

