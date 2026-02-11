“Acqua frizzante e caffè, il mix aiuta a dimagrire”: il consiglio di Bassetti

(Adnkronos) –

Acqua frizzante e caffè, il binomio perfetto che aiuta a dimagrire. E’ il professor Matteo Bassetti, ospite a La volta buona, a spiegare perché il mix può dare una mano a chi cerca di tenere sotto controllo il peso. “L’acqua frizzante dimagrante non è una boutade, alla base c’è uno studio giapponese. L’anidride carbonica utilizzata nella dialisi aumenta il metabolismo nel glucosio e consuma gli zuccheri. E’ chiaro che ci vogliono quantità notevoli di CO2 per dimagrire, ma non c’è solo l’acqua frizzante”, dice Bassetti. “Se uno beve 2 bicchieri prima di andare ad un pasto, si sente un pochino sazio. L’acqua frizzante è la soluzione migliore per non bere bevande zuccherate, che sono un carico di zuccheri e un veleno per i bambini. Al bar, per un aperitivo, si ordina sempre una bevanda zuccherata. I francesi si bevono un bicchiere di acqua frizzante con una fettina di limone, sono più furbi di noi”, aggiunge.

E il caffè? “E’ un bruciagrassi, aumenta il metabolismo nel glucosio del 25% e dà un senso di sazietà. E’ anche diuretico. Ovviamente non bisogna andare sopra una certa soglia, ma fino a 5 caffè al giorno si possono prendere. Chi è iperteso o ha il reflusso, naturalmente, deve essere più moderato”, dice Bassetti, con la doverosa precisazione finale. “Tutto rientra in uno stile di vita corretto: non si può pensare certo di dimagrire bevendo acqua frizzante al risveglio e poi 5 caffè, altrimenti lo ricoveriamo…”, evidenzia.