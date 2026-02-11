Ultime News

11 Feb 2026 Rapporto BES: la Provincia di Cremona svetta per gestione rifiuti e qualità dei servizi
11 Feb 2026 "Arte e luce": il 14 febbraio presentazione del libro di Mauro Barchielli
11 Feb 2026 Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"
11 Feb 2026 Cultura, pubblicato avviso 2026 per sostegno a progetti e iniziative culturali
11 Feb 2026 Cna, il 10 marzo rinnovo patentino Fgas per le imprese di installazione impianti
Alberto di Monaco “Milano-Cortina entusiasmante, Lollobrigida bel momento sport”

MILANO (ITALPRESS) – “Sì, con l’Italia ho un rapporto molto speciale. Sono dei bellissimi Giochi, la cerimonia d’apertura è stata fantastica. Le competizioni sono veramente entusiasmanti. C’è un bel feeling, una bella atmosfera ovunque. Sono stato già in montagna, a Bormio, a Livigno, a Cortina, e qui a Milano: c’è sempre un ambiente molto speciale con i tifosi italiani che sono molto calorosi. È veramente fantastico”. Lo ha dichiarato il Principe Alberto di Monaco intervenuto a Casa Italia, a Milano, parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. «Atleta italiano che mi ha colpito? Ho visto la vittoria della Lollobrigida, è stato veramente un bel momento di sport”.
