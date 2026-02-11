Ultime News

11 Feb 2026 Sicurezza stradale e tutela dei giovani: tre denunce per guida in stato di ebbrezza
11 Feb 2026 StradivariFestival 2026, al via la vendita degli abbonamenti. 10 concerti di alta qualità
11 Feb 2026 Servizio Civile Universale, in attesa del nuovo bando tre incontri informativi
11 Feb 2026 Sparisce il verde lungo la ferrovia: in via Cordani a nudo le barriere antirumore
11 Feb 2026 Scuola Boschetto, FI: "Disabili non tutelati. Grave rimandare l'ascensore"
Ascolti tv, ‘Colpa dei Sensi’ su Canale 5 vince prima serata con il 15,4%

(Adnkronos) –
‘Colpa dei Sensi’ ha vinto la prima serata di martedì 10 febbraio 2026, con il 15,4% di share. La fiction di Canale 5 con Anna Safroncik e Gabriel Garko ha incollato allo schermo 2.396.000 telespettatori. A seguire, la Coppia Italia Napoli-Como su Italia 1 che ha totalizzato 2.970.000 telespettatori e il 14,6%. Su Rai 1 il film ‘Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich’ è stato visto da 2.355.000 telespettatori, pari al 13%. Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico hanno intrattenuto 2.313.000 telespettatori, pari all’11,1%.  

Su La7, ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.491.000 telespettatori e l’8,7% di share. Su Rai3, ‘FarWest’ ha segnato 587.000 telespettatori e il 3,7%. Su Rete 4 ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 431.000 telespettatori pari al 3,2%. Poco sotto con il 3% c’è ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’, che è stato visto da 512.000 telespettatori. Infine, su Tv8 il film ‘Io prima di te’ è stato visto da 354.000 telespettatori, pari all’1,9%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.077.000 telespettatori e il 23%. Su Rai 1 ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 3.937.000 telespettatori e il 19,2%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.454.000 telespettatori e il 20,1%. 

